S Eurovizí to letos nevyšlo: Olga Lounová ale nesmutní a hit o lásce chce nasadit v Americe

Olga Lounová se do Eurovize nedostala. Michaela Feuereislová

Za velkou louži létá několikrát do roka a Ameriku už bere jako svůj druhý domov. Olga Lounová (38) se rozhodla, že nasadí v USA i svůj nový hit Dark Water. S tím se přihlásila do letošní Eurovize, a i když to tentokrát nevyšlo, zpěvačka rozhodně nesmutní.

„Byla to skvělá zkušenost. Jakmile šlo o tuhle soutěž, člověk do toho dal srdce a nebojí se tu písničku šířit. A ona se šíří mnohem rychleji, než jsem čekala, což je pro mě po tolika letech obrovské překvapení,“ prozradila Olga, která chce hit v angličtině i přeložit.

Olga Lounová v klipu Dark Water

„Zpívala jsem tady doma vždycky česky, protože jsem se bála toho, že to nebude ty lidi zajímat. A vlastně mě překvapilo, jak to hodně lidi zajímá. Překládám ji ale i do češtiny,“ prozradila Lounová, která se před pár dny vrátila z USA.

„Dodělávám desku v Americe, jsem tam skoro pořád. Teď jsem se před dvěma dny vrátila a na konci února tam zase letím natáčet. Budu tam i celý duben. Létám tam tak šestkrát do roka,“ prozradila Olga, která už v Americe měla úspěch s jedním hitem, který se držel v tamních hitparádách sedm neděl. „Pracuji na tom, abych tam nasadila i tuhle písničku a chtěla bych to tam rozjet. Přestěhovat se tam nechci, ale je to pro mě druhý domov,“ dodala Olga. ■