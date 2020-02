Kristýna Leichtová Foto: Instagram K Leichtové

Leichtová teď potěšila všechny své fanoušky sexy fotkou s těhotenským bříškem. V podvazcích to herečce moc slušelo a jistě pěkně podráždila mužskou fantazii. Herečka poděkovala za všechny gratulace a zmínila, že si pogratulovat zaslouží i její partner Vojtěch Štěpánek.

Kristýna Leichtová se druhému dítěti nebránila.

„Děkujeme za gratulace, moooc! Stejně si ale myslím, že ze začátku těhotenství by se mělo hlavně gratulovat budoucímu tatínkovi. To on přece vykonal tu nejdůležitější práci hodnou přesného cílení a intenzivního soustředění. Pak je to chvilku na vesmíru a přírodě, která udělá ty zázraky, a až teprve pak začíná pěstovat maminka,“ vysekla poklonu svému partnerovi Leichtová.

„Musím tedy podotknout, že tentokrát byl ten zázračný začátek hodně krušný. Psychicky, fyzicky, energeticky, emočně. Ale evidentně pěstuji silného jedince, jelikož to všechno ustál. Co to bude, nevíme, jak se bude jmenovat, nevíme, a kdy se narodí, je relativní a nevíme,“ dodala herečka, která otázky na pohlaví miminka slýchá zjevně neustále. ■