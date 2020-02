Odvážných modelů se rozhodně nebojí: Elis Mraz se předvedla v minišatech a sexy punčochách

Elis Mraz se opět odvázala. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Bývalá účastnice soutěže Hlas Česko Slovenska oblékla černobílé puntíkované mini šaty. K nim si vzala sexy punčocháče. Celý model pak doladila červenými doplňky. Přestože její model na vyhlášení výsledků vynikal stejně jako odvážný videoklip k písni Wanna Be Like, na postup to nestačilo.

Elis Mraz - Wanna Be Like ft. Čis T

„Byla to krásná zkušenost, když je člověk v soutěži, tak ti lidi okolo strašně fandí a objevíš plno nových lidí v okolí, kterým se líbí tvoje hudba,“ svěřila se nám Elis, která za vítězem Benem Cristovaem (32) skončila druhá.

To, že by zkusila štěstí příští rok, zpěvačka nevylučuje. „Nechám to otevřené,“ prozradila Elis, která má nyní před sebou spoustu aktivit. „Plánuji teď vydat duet s Olgou Lounovou a pak připravuji další singl, mám toho před sebou spoustu. Teď mi začíná nová etapa v rámci mojí kariéry a uvidím, kam mě to dovede,“ prozradila mladá zpěvačka. ■