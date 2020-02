Milla Jovovich (44) dala své třetí dceři tři jména. Jedno je dokonce chlapecké

Milla Jovovich Profimedia.cz

Herečka Milla Jovovich (44) se stala pyšnou trojnásobnou maminkou, ale o svou radost se nestihla podělit jako první. Předběhla ji její nejstarší dcera Ever Gabo Anderson .

Milla se tak rozhodla na svém instagramovém účtu zveřejnit jiné fotky než tu, kterou publikovala její prvorozená dcera, a o vítání nového drobečka se rozepsala pod nimi.

„Ahoj všichni. Takže bez mého vědomí Ever propálila, že máme nové miminko, takže tenhle status z toho dělá ´starou zprávu´! Každopádně, 2. února v 8:56 se nám narodila Osian Lark Elliot Jovovich-Anderson,“ představila holčičku svým fanouškům.

A přidala i historii vzniku jména: „Osian je velšské jméno pro kluka a vyslovuje se O-shin. Vím, že to jméno je dlouhé, ale rodina se nemohla shodnout na prostředním jméně. Ever a moje máma chtěly Lark a Dashiel (druhá dcera - pozn. red.) a já jsme chtěly Elliot. Pak se můj manžel přidal s hlasem pro Lark a my jsme měly být přehlasované. Aspoň bude mít malá z čeho si vybírat, když bude chtít své jméno zkrátit. Je tak krásná! Její vlasy jsou světlejší než u ostatních holek a je tak silná! Je naše zázračné dítě a jsme jí všichni naprosto posedlí.“

Herečka ještě slíbila fanouškům, že přidá další fotky, ale že si musí jít odpočinout po náročné noci. Tak snad ji dcerky tentokrát nepředběhnou a dopřejí mamince tu možnost podělit se o svou radost jako první. ■