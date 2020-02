Nikola Ďuricová Foto: archiv FTV Prima

Nikolu diváci uvidí v Modrém kódu, kde ztvární dívku, která zkolabuje na ulici, čeká ji dokonce i operace - jaká, už nebudeme prozrazovat. "Užila jsem si to moc, protože to byla moje první zkušenost s natáčením seriálu vůbec. Takže jsem byla zvědavá, jaké to bude. To, že budu u svého prvního seriálu pořád připoutaná na lůžko, by mne nenapadlo. Byla to však výhoda. Alespoň jsem si po dlouhé době jen tak polenošila na posteli," smála se Nikola.

Na nemocničním lůžku bude Nikola téměř k nepoznání, ale líčením to není. "V maskérně jsem strávila jen chvíli, než mi obmotali hlavu obvazem. Žádné líčení se nekonalo, spíš odlíčení, protože před operací nesmí být pacient nalíčený. Tohle byl snad nejkratší čas strávený v maskérně, jaký jsem zažila," vyprávěla.

Je fakt, že v Čarodějce v GoJa Music Hall, kde ji můžeme vídat, vypadá po příchodu z maskérny opravdu hodně jinak. Prostě jako nádherná čarodějka Glinda, která okouzluje svým půvabem a optimismem celý čarodějný svět. ■