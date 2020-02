Kateřina Lébr Foto: Instagram K. Lébr

Do manželství vstoupila finalistka České Miss z roku 2008 v srpnu loňského roku po sedmi letech vztahu, a jak je vidět, zadařilo se s početím dříve, než plánovala. Naposledy nám v rozhovoru k tématu dětí řekla: „Necháváme to plout, bude, nebude. Máme před sebou ještě hodně cestování, tak uvidíme.”

Kateřina Lébr

Super.cz

Kráska se také chystala ještě odjet na Srí Lanku pomáhat v útulku zvířatům a s manželem plánovali jet na dovolenou do Japonska. "Měla jsem už vyplněný dotazník v útulku a vážně jsem se strašně těšila a byla jsem si jistá, že letím. Že to pro mě bude taková výzva, cestovat sama a pomáhat někde úplně sama... Ale někdo nahoře mi přichystal jinou výzvu. Krapet mi to trvalo se smířit s tím, že nepoletím, a vůbec se smířit s touto změnou. Nečekala jsem to tak rychle, ale vše má svůj důvod," sdělila Super.cz Kateřina.

Z budoucí role maminky je sama zatím dost na rozpacích: "Jsem na to sama zvědavá, protože nejsem úplně mateřský typ. Asi to pro mě bude větší výzva než Srí Lanka, ale už se začínám těšit. A obzvlášť se těším až to moje ´zvířátko´ bude lítat mezi zvířátky na Farmě Naděje," řekla nám modelka, která je velkou ochránkyní zvířat. ■