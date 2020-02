Že by jí rozchod prospěl? Rihanna vypadá v prádle vlastní značky líp než kdy dřív

Rihanna Profimedia.cz

Rihanna se tentokrát předvedla ve fialkovém prádle s parukou stejné barvy. Snímky se pochlubila jak na svém instagramovém účtu, tak na účtu značky. V reklamním spotu je pak vidět i zpěvačka Normani, která je první ambasadorkou značky.

Normani je první ambasadorkou prádla Savage X Fenty.

Rihanna opravdu nezahálí a do podnikání dává všechno. Hudba je tak už dobrých několik let na vedlejší koleji. I když by si fanoušci nepřáli nic jiného, než aby vydala novou desku, celkem jim vyhovuje, že je zpěvačka na sociálních sítích zásobuje snímky v prádle. ■