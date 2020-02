Petr Batěk s dětmi nazpíval song Věřím v lásku. Video: Petr Batěk

Že by se snad inspiroval klipem Karla Gotta (✝80), který nazpíval píseň se svou dcerou Charlotte? „Já jsem nápad udělat písničku se svými dětmi nosil v hlavě několik let. Ale nějak jsem to nechával uzrát. Je na to řada svědků, kteří vědí, že jsem o tom i mluvil. Ten song, který udělal Mistr Gott, mě spíš jen popostrčil,“ prozradil Petr Batěk, kterému v singlu i klipu zdárně sekundují mladší syn Péťa a starší dcera Kristýnka, které má z předchozích vztahů.

Karel Gott a Charlotte Gottová - Srdce nehasnou

Supraphon

Autorem hudby i textu je on, aranže dělal David Vostrý. K písničce natočil i klip. Jeho režisérem je David Laňka.

Se svými dětmi má herec skvělý vztah a ony na něm doslova visí. „Jsem s nimi, jak jen mi to čas dovolí. S jejich maminkami máme skvělou dohodu a myslím, že je to to nejlepší, co může být,“ říká Petr Batěk, který loni vydal sbírku básní Mezi svými rýmy, jejíž výtěžek jde na pomoc handicapovanému florbalistovi Radku Zelinkovi.

Teď už připravuje novou básnickou knihu. Bude inspirována vínem, vinařstvím a ponese název: Mezi svými víny.

„Děláme to vše s manželi Kovácsovými, kteří mají nejenom vinařství, ale mají k tomu všemu krásný vztah a moje poezie je zaujala. Bude to něco, co tu snad ještě nebylo, takže jaro je před námi a nový počin taky,“ těší se Petr Batěk. ■