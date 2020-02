Joshua Jackson s manželkou Jodie Turner-Smith Profimedia.cz

Svým fanouškům Jodie živě tweetovala postřehy z galavečera. Například to, že její dítě „se v břiše snaží o karate“, že nadšením málem vykřikla, když kolem ní prošla herečka Gillian Anderson, pak informovala, že se jde připravit do zákulisí na předání ceny pro nejlepší dokument, a nakonec i o tom, že i když akce ještě zdaleka neskončila, ona musí odejít, protože když nejí každé dvě a půl hodiny, začne být hysterická. „Pravděpodobně bych svého muže zašila do kostýmu medvěda a upálila zaživa,“ žertovala.

S Turner-Smith je Jackson od roku 2018, seznámili se na party zpěváka Ushera, loni se vzali. Předtím žil herec deset let s Diane Kruger, která našla štěstí po boku kolegy Normana Reeduse, jemuž v roce 2018 porodila dceru. ■