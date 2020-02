Milla Jovovich (44) porodila třetí dítě: První fotku celé rodiny zveřejnila hereččina dcera Ever

Milla Jovovich Profimedia.cz

Herečka Milla Jovovich (44) je vůči svým fanouškům velmi sdílná. O těhotenství se dlouze rozepisovala na sociálních sítích, a dokonce den před termínem požádala, ať na ni myslí. „Zítra mám termín, tak se připravuji do nemocnice. Je to vtipné, protože jsem si myslela, že se třetím dítětem to bude pohoda, ale popravdě jsem fakt nervózní, když vím, co mě čeká. Každopádně doufám, že příští post bude už fotka naší malé holčičky! Přejte mi štěstí,“ napsala v neděli.