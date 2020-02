Kdy přeskočila první jiskra? Sandra Nováková se ani po 7 letech s partnerem nemůže dohodnout

Herečka vytáhla fotku z jejich seznámení. Foto: instagram S.Novákové

Herečka Sandra Nováková (37) je už pár let šťastně zadaná. Pravidelně ji vídáme po boku partnera Vojty Moravce, se kterým má malého syna Mikuláše. Dvojice nyní oslavila již sedmé výročí. A přestože si skvěle rozumí, na tom, kdy u nich došlo k přeskočení jiskry, se nedokážou úplně přesně dohodnout.

„Vojta tvrdí, že 4. února, ale já jsem přesvědčená, že to bylo 2. února,“ napsala fanouškům oblíbená herečka k retro fotce na sociální síti. „Dneska před sedmi lety to zajiskřilo a od té doby to jiskří dál,“ dodala pohledná brunetka.

Ta se se svým partnerem potkává nejenom doma, ale i na place. Vojta totiž režíruje seriál Modrý kód, ve kterém Sandra hraje. ■