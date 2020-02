Kdyby měly mořské panny pětky, vypadaly by zrovna takhle: Dekolt Terezy Mátlové nechal v klidu málokoho

Tereza Mátlová svoje přírodní pětky předvedla v rafinovaném modelu. Super.cz

Pastvou pro oči pánů, kteří si potrpí na bujnější křivky, byla na Českém plese rozhodně operní diva Tereza Mátlová (44). Že by ji někdo přehlédl, nehrozilo, protože vystupovala i na jevišti. A z šatů, které zvolila, se mohla leckomu i zatočit hlava.

Vzor a střih, který jí vybrala návrhářka Alena Wilson, upozornil na Tereziny přednosti a zároveň lichotil postavě. "Nechala jsem to na ní, jen jsem si přála, aby tam byl akcent červené," svěřila Mátlová, jejíž siluetu zdůrazňující róba evokovala mořskou pannu. Kdyby tedy měla pětky.

"Řekly jsme si, že neuděláme tak výrazný dekolt, a myslela jsem, že se nám to povedlo. No asi ne natolik," smála se Tereza, když jsme zhodnotili, že jí se tedy do očí podívá málokdo. "Pro mě ale bylo nejdůležitější, abych se mohla pohodlně nadechnout, protože jsem byla pozvána jako zpěvačka," dodala Mátlová. ■