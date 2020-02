Na ples vyrazila v bílém, svatbu ale neplánuje: Těhotná Aneta Vignerová by si ji ráda užila jako pořádnou párty

Aneta Vignerová měla bílé těhotenské plesové šaty, svatební chce obléknout až bez bříška. Super.cz

Řekla si, že pokud bude v pořádku, na jeden ples letošní sezóny vyrazí. "Na České plese jsem byla už před dvěma lety na tom prvním a líbilo se mi tady. Bylo to výborné, pochutnali jsme si a byl to hezký večer," prozradila Aneta Vignerová (32), co ji i ve vysokém stupni těhotenství přivedlo právě do Obecního domu.

"Člověk musí trochu volit, aby to bylo decentní. Vzhledem k té postavě a bříšku tady nebudu vyzývavě s výstřihem, jak byli všichni zvyklí. Je to trošku změna, a hlavně člověk nemusí nic hlídat, takže je to pohodlné," uvedla ke svému modelu od Michala Kováčika. "Nikdy jsem nebyla velká tanečnice, takže si to spíš užiju u toho jídla," plánovala.

Rodit by Aneta měla za měsíc. "Když pán bůh dá. Je to všechno ve hvězdách a člověk nikdy úplně přesně neví," řekla nám. Jméno pro syna, který se jí narodí, už s partnerem Petrem Kolečkem vybrali. "Myslím, že docela decentní," nechtějí budoucí rodiče potomkovi nějakým šíleným jménem komplikovat život.

Když už se oblékla do bílé, zajímalo nás ještě, zda Aneta s Petrem plánují svatbu. "Teď jsou prioritou jiné věci, na svatbu je čas. Myslím, že si pak ráda udělám nějakou akci, kde si to člověk může užít trošičku jinak," ráda by měla pořádnou svatební párty modelka. ■