Dress code: nošené šaty. Tuto luxusní róbu už jsme na vévodkyni Kate viděli

Vévoda a vévodkyně z Cambridge byli čestnými hosty vyhlašování cen BAFTA. Profimedia.cz

Mezi britskou hereckou a filmařskou smetánku jako čestní hosté a podporovatelé charitativních aktivit organizace BAFTA dorazili také vévoda (37) a vévodkyně (38) z Cambridge. Kate oblékla a dress code splnila bílo-zlatou róbou značky Alexander McQueen, kterou na sobě měla už v roce 2012 při návštěvě Malajsie. I po třech dětech jí padne jako ulitá.

Situace, kdy vévodkyně sahá do šatníku po již nošených kusech, a to i v případě velkých společenských akcí, není ojedinělá, právě naopak. Kate to dělá zcela běžně a je tak možné, že i kdyby to nebylo přání organizátorů, oblékla by šaty, které jsme na ní už jednou či víckrát viděli. ■