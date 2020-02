Milostný příběh Sarah Michelle Gellar a jejího muže začal náhodou: zmeškaným letem kamarádky

Sarah Michelle Gellar Profimedia.cz

Gellar a Prinze Jr. se tehdy už znali, už v roce 1997 spolu natáčeli film Tajemství loňského léta. Jejich vztah ale začal až o tři léta později. Tenkrát se měli sejít na večeři se společnou kamarádkou, která ji ale kvůli zmeškanému letu nestihla. Herci se domluvili, že se potkají aspoň spolu. A už se nerozešli.

„Tento týden před dvaceti lety jsme se já a můj kamarád Freddie Prinze Jr. měli sejít se společnou přítelkyní z jiného města na večeři. Jenže ta zmeškala letadlo. Ale rozhodli jsme se, že se sejdeme a pokecáme aspoň my dva. Jsme spolu těch dvacet let, z toho víc než sedmnáct roků manželé a máme dvě děti. A do té restaurace pořád chodíme na večeři,“ napsala herečka a přidala poděkování kamarádce Leslie za to, že se tehdy v restauraci neobjevila.

Leslie, díky, že ses na té večeři neukázala, vzkázala kamarádce herečka u koláže z fotek s manželem



Gellar a Prinze Jr. se vzali v roce 2002. Mají spolu desetiletou dceru Charlotte Grace a sedmiletého syna Rockyho Jamese. ■