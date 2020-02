Oči na ní mohl nechat i princ: Takhle to seklo Ivetě Vítové jako moderátorce plesu v zelených šatech s hlubokým dekoltem

Jaké šaty si má vybrat, radili Ivetě i čtenáři Super.cz. Super.cz

Moderátorka Českého plesu Iveta Vítová (36) si vybírala večerní róbu na poslední chvíli. Ale to dobře víte. Řada čtenářů Super.cz hlasovala, jaký model ze salonu Poner by měla zvolit . Ty vítězné sice nevynesla, ale v zelených s hlubokým dekoltem, které se popraly o druhé a třetí místo, vypadala skvěle.

"Vyhrály hodně světlé a já jsem v zimě taky bílá, takže bych se v nich ztrácela. Za názor čtenářů ale moc děkuju," řekla nám Iveta ještě než nastoupila na pódium, kde večer uváděla spolu s princem Janem Čenským. I on mohl na své partnerce oči nechat. "Nervózní nejsem, což je špatně. To by se mohlo něco zlého stát," trochu se obávala Vítová, nicméně moderaci zvládla opět na jedničku.

A když už jsme u číslovek, moderátorka se mohla honosit i jedněmi z nejdražších šperků na plese. Za náušnice s drahokamy a prsten od Gismondi by se dala pořídit garsonka v Praze. ■