Její náhrdelník rostl 12 let: Sandra Parmová se pochlubila luxusními perlami za milión

Sandra Parmová vyrazila na Český ples ověšená perlami za milión. Super.cz

První ples jako vdaná paní. O to víc si ho chtěla moderátorka Sandra Parmová (34) s manželem Pavlem užít. A to včetně tance, i když ho stejně jako před jejich letní svatbou prý netrénovali. "Moc se těším, že budu letos poprvé tančit," svěřila Sandra na začátku Českého plesu.

Na svatbu jsme zavzpomínali ještě jednou, protože plesovou róbu jí šila stejná návrhářka, Hermine Khalaf Pogosyan. "Mám k ní důvěru a doplnily to i krásné šperky, takže jsem moc ráda, že to takhle dopadlo," upřesnila moderátorka.

Šperky měla skutečně speciální, z tahitských perel, v ceně milión korun. "Ladily jsme to k perličkám, které jsou na šatech, a byla to trochu dřina, aby ty odstíny k sobě seděly. Dokonce jsem se dozvěděla, že ten náhrdelník vznikal asi dvanáct let, než perly v perlorodkách dosáhly takové velikosti," vyprávěla nám. ■