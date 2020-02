Patricie Pagáčová nemusí kvůli fotce v bikinách k moři. Mrkněte, jak jí to sluší svlečené v deseti stupních u rybníka

Patricie Pagáčová Foto: archiv P. Pagáčové

"Nádherný den. Nejdřív výšlap na zříceninu hradu Choustník a pak vířivka a sauna v cedrovém sudu. A samozřejmě proloženo výborným jídlem," napsala k fotkám z luxusního resortu v Černovicích, kde pózuje v bikinách.

Patricie se nepyšní dokonalými mírami 90-60-90, kterými se chlubí modelky, ale má krásnou ženskou postavu. A o to víc to oceňují její fanoušci. Žádné retuše ani filtry. Herečka jde s kůží na trh a to se rozhodně cení! ■