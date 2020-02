Tohle bylo na hraně: Nikol Kouklová v obřím dekoltu ukázala skoro celá prsa

Nikol Kouklová volila plesovou róbu s odvahou. Michaela Feuereislová

Tenhle model chtěl pořádnou dávku odvahy. Herečka Nikol Kouklová na Český ples vyrazila v modré róbě, která pánům nenechávala moc prostoru pro fantazii. Obří výstřih jí odhaloval téměř celá ňadra. A to nejen zepředu, ale i po stranách.

V šatech od návrhářky Petry Pilařové se ale Nikol cítila dobře. Řešila hlavně to, aby jí seděla barva. "Jsem hodně světlý typ, takže třeba v pastelových tónech bych se úplně ztratila," mínila herečka, kterou na ples doprovodil manžel Karel Heřmánek mladší.

Dokonce se spolu pustili i do tance, a to už bylo to, zda se šaty udrží na svém místě, opravdu na hraně. Všechno nakonec dobře dopadlo a Nikol i Karel se skvěle bavili. ■