Nikki Redcliffe Profimedia.cz

O svém mladším já Nikki mluví jako o „běžné ženě“, která trpěla studem a nízkým sebevědomím, a dokonce zvažovala kosmetickou operaci. To se změnilo, když jí bylo padesát. Začala prý méně sledovat trendy a tzv. jít s davem, více se zaměřila na to, co se líbí právě jí - v případě Redcliffe je to styl vycházející z módy 50. let -, a dostavila se spokojenost a Nikki se začala cítit dobře a sebejistě.

S Instagramem začala před pěti lety, od té doby nasbírala přes 31 tisíc sledujících a také podepsala smlouvu s modelingovou agenturou. „Jako mladá jsem měla méně sebevědomí a život byl pod větším tlakem, který jsem nemohla kontrolovat - kvůli práci, dětem, rodině, manželovi, financím. Stárnutí je podle mě velmi osvobozující. Miluji svobodu a nezávislosti, kterou teď mám. Můžu si dělat, co chci, nosit, co chci, být člověkem, kterým chci,“ říká.

Své instagramové fotky vylepšuje, jen co se týče barvy a světla, a pokud je to nutné. „Nesnáším, jak všichni používají filtry a aplikace pro vylepšení fotek. Nikdy jsem neměla potřebu retušovat vrásky a nerovnosti. Proč taky? Ani v reálném světě je neschovám,“ říká s tím, že nyní je šťastnější než kdy dřív. „Nikdy jsem se nesnažila vypadat mladší. Jen chci vypadat co nejlépe to jde, bez ohledu na věk,“ dodává. ■