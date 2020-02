Kvůli koronaviru Muž roku neví, jak to bude se světovou soutěží: Měla být v jihovýchodní Asii. Termín a místo mu nikdo nesdělil

Vojtěch Urban má odjet na mezinárodní soutěž krásy do jihovýchodní Asie. Super.cz

Koronavirus, který se z Číny rozšiřuje do dalších zemí , zřejmě sehrál roli i v tom, že doposud není známo, kdy, kde, a zda vůbec se bude konat mezinárodní soutěž krásy Mr. International. Měla být v jihovýchodní Asii. Za Česko se na ni chystá vítěz Muže roku Vojtěch Urban.

"Stále čekám, jestli se dozvím termín a místo konání. Uvidíme. Sleduji samozřejmě, jak se to s koronavirem vyvíjí. Ale z toho, že bych měl do jihovýchodní Asie vyjet, strach nemám. Ředitel soutěže říkal, že mě pro jistotu vybaví rouškami a léky," řekl nám Vojta, s nímž jsme se potkali na prvním castingu na finalisty pro další ročník soutěže. Další proběhnou ještě v únoru a v březnu.

Ať už to bude s Mr. International jakkoli, přípravu rozhodně nezanedbává. Po Vánocích, kdy trochu povolil, opět začal naplno se cvičením a zdravou životosprávou. "Neříkám, že se mi to o svátcích úplně vymklo, ale snažil jsem se trošku si je užít. Takže teď nastoupilo cvičení, strava, snažím se trochu víc spát a míň pít, abych byl v co nejlepší kondici," uzavřel. ■