Vyšetřovatelka z Rapla v první velké filmové roli jako svůdnice: Některé scény mi přišly nechutné, přiznala

Lucie Žáčková se v novém filmu svléká a má řadu postelových scén.

Právě s Langmajerem má i mnohé milostné scény a ukáže se i v sexy prádélku. Film viděla poprvé na projekci pro média a byla trochu v rozpacích. To je dost znát i z rozhovoru na kameru. Jaká je ostatně sama jako filmová divačka, a kterému žánru dává přednost? "Mám ráda, když jsou ty věci pravdivé a aspoň trochu je tam hozená kotva k autentičnosti situací. Nezáleží, o jaký žánr jde," míní herečka.

V Chlapovi na střídačku už je to, pravda, trochu na hraně. Představit si třeba to, že by se s jinou ženou podělila o muže, jehož miluje, si Lucie nedokáže. "To bych nedokázala. Ani v rámci boje o něj. V tomhle asi moc velký bojovník nejsem," svěřila, že by spíš sklopila uši a šla o dům dál.

Snímek má dost lechtivých okamžiků, tak nás zajímalo, jak se k nim Žáčková postavila. Třeba k tomu, že musela natáčet v sexy prádélku a měla i řadu milostných scén. "S kostýmy jsem problém neměla, ale bylo tam pár věcí, o kterých jsem si už při čtení scénáře říkala, že to nechci, že mi to přijde do filmu nechutné. Ale přesvědčili mě, že to nějak vystříhají a že to nebude. A nějak to splnili, v pohodě," dodala stále v rozpacích Lucie. ■