Slavný seriál po páté sérii skončí. Vévodkyně Meghan se v něm neobjeví

Tvůrci seriálového hitu Koruna (The Crown) ohlásili jméno herečky, která převezme žezlo po Olivii Colman v ústřední roli královny Alžběty II. Postavu ztvární Imelda Staunton, kterou mohou diváci znát například z role mstivé a zákeřné profesorky Umbridgeové z Harryho Pottera. Netflix zároveň oznámil, že pátá série bude poslední. V prvních dvou sériích královnu hrála Claire Foy.

„Korunu jsem sledovala od samého začátku. Jako pro herečku pro mě byla radost sledovat, jak Claire Foy a Olivia Colman do scénáře Petera Morgana vnesly něco speciálního a unikátního,“ uvedla Staunton s tím, že je „jednoduše poctěna“.

Poslední série by měla zachycovat život britské královské rodiny zhruba do roku 2003. To znamená, že příběh vévodkyně Meghan, která se za prince Harryho provdala před necelými dvěma lety, se v ději neobjeví.

Zařazení životního příběhu prince a jeho ženy do děje se stalo terčem mnoha vtipů poté, co vévoda a vévodkyně ze Sussexu oznámili, že se vzdávají svých rolí v rodině. Lidé se v žertu ptali, zda si Meghan, vzhledem k herecké minulosti, v Koruně zahraje sama sebe. ■