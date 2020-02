Nej zajímavosti o seriálu Bylo nás pět: Co bylo jinak než v knize a kdo vyfoukl roli Abrhámovi?

Adam Novák v seriálu Bylo nás pět Foto: Česká televize

Svět dospělých popisuje Petr dětskýma očima, což působí komicky, stejně jako jeho snaha vyjadřovat se korektně. Kromě dětských hrdinů se v knize objeví i řada nezapomenutelných dospělých figurek – připomeňme aspoň zapšklého moralistu pana Fajsta nebo lakomého a závistivého strejdu Vařeku.

Všichni se proto těšili, když se režisér Karel Smyczek (69) rozhodl v roce 1994 převést příběhy pětice nezbedných kluků na televizní obrazovky. Seriál má celkem šest hodinových dílů a momentálně ho reprízuje Česká televize.

Oproti knize je v něm ale leccos jinak. Autor vyrůstal za Rakouska-Uherska, ale seriál je zasazen do období první republiky (konkrétně do roku 1929, kdy bylo Poláčkovi 37 let). Také postava služky Kristýny zvané Rampepurda zde dostala víc prostoru (a zdaleka nepůsobí tak trhle jako její knižní předloha). A pokud jste román četli, pak víte, že na rozdíl od seriálu neměl Poláčkův pan Fajst žádnou sestru.

Dětskou lásku hlavního hrdiny hrála jeho sestra

Ačkoli v knize se příběhy malého Petra a jeho kamarádů odehrávají v Poláčkově rodném městě Rychnově nad Kněžnou, režisér Smyczek točil exteriéry v Kouřimi a jejím okolí. Do hlavní dětské role obsadil tehdy 13letého Adama Nováka. Ten byl o něco starší než knižní hrdina, který chodil do čtvrté třídy, ale díky mladšímu vzhledu to nebylo znát.

Novák, který kvůli natáčení zameškal spoustu hodin ve škole a musel pak opakovat ročník, se objevil i v dalších seriálech a filmech. Dnes se ale živí jako výtvarník, scénograf a návrhář filmových dekorací. Zajímavé je, že jeho dětskou lásku, cukrářovu dceru Evičku Svobodovou, ztvárnila v seriálu jeho sestra Sandra Nováková (37), která na rozdíl od Adama u herectví zůstala.

Co rozhodlo pro Navrátila a Veškrnovou

Postavu Petrova tatínka, majitele koloniálu, hrál Oldřich Navrátil (67). Smyczek měl původně víc adeptů. Zvažoval mj. Josefa Abrháma (80) či Viktora Preisse. Pro Navrátila se nakonec rozhodl proto, že mu do role poněkud šetrného obchodníka pasoval nejlépe. Režiséra také nadchlo, že herec Poláčkovu knihu miluje a zná ji téměř nazpaměť.

Laskavou a starostlivou maminku ztvárnila Dagmar Veškrnová, dnes Havlová (66), která Smyczka upoutala svým mimořádným výkonem na jevišti Divadla na Vinohradech. Sám režisér si v seriálu střihl roli pana lékárníka – prý pro štěstí, protože jeho otec byl také lékárníkem.

Pocta Františku Filipovskému

Do role starého Zilvara z chudobince chtěl Smyczek nejdřív obsadit Petra Čepka (✝54). Jenže ten mu připadal až příliš démonický, a tak ji nakonec svěřil Jiřímu Pechovi (✝74). Režisér měl zpočátku také starost, kde vzít mladého Pepka Zilvara, který kouřil. Kde by měl shánět takové dítě? Problém za něj vyřešil Pepkův představitel Jan Müller, který prý na konkurz přišel s krabičkou cigaret.

Místního moralistu pana Fajsta měl hrát původně František Filipovský (✝86). Herec ale bohužel krátce před natáčením zemřel. Proto se Smyczek obrátil na Stanislava Zindulku (✝86), který si postavu protivného penzisty střihl s velkou chutí.

Všimněte si také, že v seriálu visí na zdi obraz Františka Filipovského, který pamětníkům připomíná, že herec knihu kdysi četl v rozhlase na pokračování. ■