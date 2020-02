Po víc než roce ve společnosti: Eminem podpořil dlouholetého kamaráda 50 Centa, o jehož úspěch se zasloužil

Eminem podpořil 50 Centa při odhalování hvězdy na chodníku slávy. Profimedia.cz

Eminem (47) nepatří k celebritám, které by se běžně objevovaly ve společnosti. Světel reflektorů si užil během kariéry až dost, a tak nejde jen tak někam. Dokonce ani svou tvorbu téměř nepromuje a fanoušky raději mile překvapí, jak se mu to podařilo před pár týdny s albem Music To Be Murdered By. I bez reklamy patří k nejvýdělečnějším rapperům současnosti, tak proč se namáhat.