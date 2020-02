Po 27 letech s Langmajerem v posteli: Ivana Chýlková si v novém filmu zopakovala milostné scény s kolegou

Ivana Chýlková má po 27 letech milostné scény s Jiřím Langmajerem. Super.cz

Dvě ženy a jeden muž. Rovnice, která se těžko vyřeší, jak ukazuje i nová komedie Chlap na střídačku, která přichází do kin. Tam se ovšem dámy v podání Ivany Chýlkové (56) a Lucie Žáčkové rozhodly pro neobvyklé řešení a partnera, jehož si zahrál Jiří Langmajer (53), si spravedlivě rozdělily.

Jde o velkou nadsázku, a jak nám Ivana prozradila, sama by na takové řešení nikdy nepřistoupila. Chýlkové to ve filmových kostýmech sekne, objeví se i ve velmi sexy negližé. Moc si to ale neužívala.

"Sexy jsem se opravdu necítila. Těšila jsem se, až tyhle scény skončí. Ve spodním prádle, i když bylo hezké, se na veřejnosti moc dobře necítím," svěřila, i když postavu má, jak můžete sami posoudit i v ukázkách z filmu, skvělou.

Ivana Chýlková ve filmu Chlap na střídačku

Bohemia Motion Pictures

Ve snímku má i milostné scény s Jiřím Langmajerem, a to nikoli poprvé. "V roce 1993 jsme spolu natáčeli film Díky za každé nové ráno, kde hrál mého prvního chlapce. Zlepšil se," smála se Chýlková, kterou vedle filmových pláten můžete pravidelně vídat v divadlech Studio DVA, Činoherní klub, v Holmesovi v Hudebním divadle v Karlíně nebo v Billym Elliotovi v Plzni. "Vzhledem k tomu, že hraju každý večer, vždycky mě někde zastihnete," pozvala nás Ivana. ■