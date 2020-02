Po rozchodu s modelem je Andrea Bezděková stále single: Vybírala na castingu Muže roku chlapce i pro sebe?

Andrea Bezděková vybírala mladé muže do Muže roku. Super.cz

Od roku 2016, kdy zvítězila v soutěži krásy Česká Miss, je Andrea Bezděková (25) součástí týmu kolem Muže roku. A to od začátku, kdy se na castinzích mladí muži vybírají, přes soustředění až do slavnostního finále. "Muž roku vznikl v Náchodě, já jsem náchodská rodačka, tak je to možná osudové propojení," smála se Andrea, s níž jsme si povídali na prvním castingu Muže roku 2020.

Andrea je od rozchodu s modelem Pavlem Gillernem stále single, takže by se mohla podívat nejen po nějakém fešákovi do soutěže, ale mohla by si vybrat i sama pro sebe. "Nenechte se mýlit, já jsem si sem nepřišla vybírat svého přítele, ale omrknout svým profesionálním pohledem, jak se věci mají, a budu držet klukům palce," řekla nám Andrea.

A jaká má Bezděková kritéria, když posuzuje, který mladík by se měl do soutěže dostat? "Podle mě se musí hlavně umět nějakým způsobem odprezentovat. Nemůže to být žádný záprdek. Toho času na prezentaci člověk nikdy nemá dost a většinou tu šanci dostane jenom jednou, tak to musí mít pevně ve svých rukou," míní modelka. ■