6 rób, které Iveta Vítová vyzkoušela před Českým plesem: Které šaty jí sluší nejvíc?

Moderátorka Iveta Vítová bude již podruhé spolu s Janem Čenským uvádět Český ples. Na to, že se koná už teď v sobotu, ovšem šaty sháněla na poslední chvíli. Nenechala si model šít, vsadila na to, že návrhář Jakub Poner má plnou šatnu nejrůznějších rób.

"To jsem si ovšem neuvědomila, že na výšku 183 centimetrů a velikost 36 jich tolik nebude, a navíc budou už dost rozebrané. Navíc si nemůžu vzít šaty, které už někdo známý oblékl, aby nedošlo ke trapnému srovnávání, komu sluší víc. Ale přece jen se něco našlo," svěřila nám Iveta, s níž jsme se u Ponerů sešli.

Pokud jde o kritéria, podle nichž Iveta šaty vybírá, jsou docela jednoduchá. "Jde mi hlavně o pohodlí. Takže žádné obří výstřihy nebo rozparky do pasu. To jde na přehlídce, ale ne když jste celý večer na pódiu. Nechci se bát, že mi vypadne prso nebo se posune ten rozparek a ukážu, co jsem vůbec nechtěla," vysvětlovala a předvedla se nám postupně v šesti modelech. I vy můžete hlasovat, které šaty sluší Ivetě nejvíc. ■