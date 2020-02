Demi Lovato by se klidně usadila se ženou. Profimedia.cz

Lovato se netají tím, že ji přitahují i ženy, nyní popsala, jak na informaci, že by se do budoucna nebránila tomu, založit rodinu se ženou, reagovala její rodina. „Pořád to rozmýšlím. Rodičům jsem to neřekla do roku 2017.“

A zážitek to byl prý velmi emotivní. „Když bylo po všem, třásla jsem se a plakala. Bylo toho na mě moc. Mám tak úžasné rodiče. Tolik mě podporují,“ popsala reakci svých nejbližších.

Tatínka informace prý ani tolik nepřekvapila, byla to maminka, jejíž reakce se Demi bála. „Byla jsem kvůli ní hodně nervózní. Ale ona mi řekla, že chce, abych byla šťastná. Bylo to tak krásné a skvělé. Jsem moc vděčná,“ přiznala.

Demi se také rozpovídala o mateřství. „Nevím, co mě čeká. Nevím, jestli budu mít děti letos, nebo za deset let. Nevím, jestli je budu mít s někým, nebo sama, protože ženy nepotřebují partnery. Amen!“ nechala se slyšet.

Demi se po předávkování v létě 2018 dávala pomalu do kupy, upustila od kariéry a soustředila se především na své zdraví. Během dvou let se v jejím životě objevil nějaký ten muž, ale momentálně je podle všeho single. Demi v neděli čeká další vystoupení, a sice na Super Bowlu, kde zazpívá americkou hymnu. ■