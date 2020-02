Tahle modelka má své trojky přírodní: 2. nejkrásnější dívka Miss Czech Republic je předvedla v plavkách. Stíhá školu i cestování

1. vicemiss Czech Republic Andrea Prchalová se může chlubit přírodními trojkami. Super.cz

Do finále Miss Czech Republic se loni dostala jako náhradnice za jednu z odstoupivších dívek . Vyplatilo se jí nečekat na další ročník, protože skončila na druhém místě. Díky tomu se Andrea Prchalová podívala do Japonska na světovou soutěž krásy Miss International.

Podílí se i na dalších aktivitách kolem Miss. "Loni jsem toho většinu nestihla, když jsem nastoupila až dva měsíce před finále, což mě trochu mrzelo. Takže si to snažím užít aspoň se současným ročníkem," vysvětlovala Andrea, která se účastnila i soustředění v rakouských lázních, kde dívky bojovaly o titul The Best in Swimsuit.

Klání Andrea uváděla a také se nám ukázala v plavkách a pochlubila se svými bujnými trojkami, které jsou ryze přírodní. Postavičku má stále jako lusk, i když přiznala, že teď ji trochu zanedbávala. "Když tady vidím ostatní holky, tak mě to motivuje jít znovu cvičit a opřít se do toho," slíbila.

Studentka 2. ročníku humanitních studií na Karlově univerzitě se ovšem vedle missích povinností a cestování, momentálně je zase v Tunisku na pozvání jedné cestovní kanceláře, snaží nezanedbávat ani školu. "Zrovna mám zkouškové, snad to zvládnu," ujišťovala nás i sama sebe. ■