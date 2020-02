První pánové zkoušeli štěstí na castingu Muže roku 2020: Co by měli adepti vědět?

David Novotný vysvětlil, co mají adepti na Muže roku od soutěže čekat a co jí dát. Super.cz

Protože castingy budou ještě dva, jeden v únoru a druhý v březnu, pro jistotu jsme s ředitelem soutěže Davidem Novotným probrali, co by vlastně pánové měli očekávat, pokud se do finále probojují. Aby nebyli překvapení, že si třeba budou muset vyřídit volno ve škole nebo v práci.

"Otevřené dveře máme pro všechny, kteří by chtěli být letošním Mužem roku. Podmínky najdou na stránkách soutěže, nicméně bych chtěl připomenout, že finalisté by měli počítat s tím, že si musejí udělat čas například na soustředění, focení kalendáře a samozřejmě na finálový večer, který proběhne 21. srpna tradičně v Náchodě. A mimo to také různé charitativní akce, kterých by se měli účastnit," vypočítal David.

"Už teď by měli také přemýšlet nad tím, jakou si na finále nacvičí volnou disciplínu, měli by umět anglicky a neměli by to být jen věšáky na šaty. Muž roku by měl být také šarmantní a okouzlující, měl by se umět pohybovat ve společnosti a mít o to zájem," dodal. ■