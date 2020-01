Iva Kubelková už ví, kdo zveřejnil její nahé fotomontáže: Kdybych to byla já, vypadalo by to lépe

Iva Kubelková čelila útoku hackera. Herminapress

Nechyběla odhalená značně přifouknutá ňadra a další lascivní fotky, ze kterých bylo jasně patrné, že se nejedná o skutečnou Ivu Kubelkovou. Fotky už na profilu nejsou a Kubelková prozradila, že už se ví, kdo se jí na Facebook naboural.

„Jsem zpět, moji přátelé. Podařilo se mi profil zachránit. Děkuji vám všem za nahlášení profilu a pomoc při jeho ochraně. Myslím, že tohle bylo už přes čáru a zvažuji trestní oznámení. Odborníkům se totiž podařilo docela snadno lokalizovat autora,“ napsala Kubelková, která nakonec nepříjemnou situaci brala s humorem.

„Děkuji vám za hezké reakce i za to, že jste nevěřili tomu, že bych to byla já. Doufám, že vám je jasné, že kdybych to byla já, vypadaly by ty fotky mnohem lépe,“ vtipkovala Kubelková, která si nepřála, aby se hanbaté fotomontáže nadále šířily.

„Zároveň prosím všechny novináře, aby nezveřejňovali na internetové on-line noviny tuto strašnou koláž, protože to je jistě cílem člověka, který ji tam dal,“ nechala se slyšet Kubelková, která už má profil v pořádku. ■