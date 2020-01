Sexy zpěvačka se stane potřetí maminkou: Tohle bříško skrývala několik měsíců

Ciara oznámila třetí těhotenství. Profimedia.cz

Sexy kráska se netajila tím, že s manželem, za nějž se provdala v roce 2016, touží po dalším dítěti. Že by se ráda znovu stala maminkou, sdělila v loňském roce i v pořadu Red Table Talk Jady Pinkett Smith.

O těhotenství se spekulovalo už od loňska, speciálně pak poté, co Ciara začátkem ledna sdílela snímek, na němž je oblečená do volné mikiny s trojkou. Ačkoliv číslo tři nosí na dresu její manžel, v komentářích se tehdy rozjely spekulace o tom, že se rodinka možná rozroste. Ukázalo se, že ti, co to tipovali, se nakonec nemýlili.

Ciara sdílela na Instagramu fotku z dovolené v Mexiku. Na snímku stojí v bikinách na skále a bříško už opravdu nelze zapřít. „Číslo 3,“ napsala pouze do popisku fotky. Wilson se na svém účtu pochlubil selfie se stejným popiskem, v pozadí je rovněž vidět těhotná zpěvačka.