Slavná zpěvačka to pěkně schytala od sledujících: Rozezlilo je, že vyrazila na striptýz

Dua Lipa to schytala kvůli návštěvě strip clubu. Profimedia.cz

Po nedělním udílení cen Grammy se každý účastnil after party podle svého gusta. Zpěvačka Dua Lipa (24) vyrazila do známého strip clubu v Hollywoodu s kolegyněmi z oboru, zpěvačkami Lizzo a Rosalíou. Lizzo vše poctivě dokumentovala na svém instagramovém účtu. Na videích níže je vidět mimo jiné, jak Dua hází dolarové bankovky na tančící striptérky.

Lizzo se pochlubila snímky a videi z večera ve striptýzovém klubu.

To kupodivu rozhořčilo některé uživatele sociálních sítí, kteří se do zpěvačky pustili. „Jak skvělý příklad, když Dua Lipa, Lizzo a Rosalía sexizují ženy, ale pak tvrdí, že jsou feministky,“ napsal jeden z uživatelů Twitteru a mnozí se k němu přidali.

Fanoušci se své oblíbenkyně naopak rychle zastali: „Proč si ji dobíráte? Protože šla do strip clubu? Proč je to v pohodě, když to dělají muži, ale když s tím začaly ženy, je to problém? Váš dvojí metr je nechutný,“ sdílela jedna z fanynek.

„Od kdy ženy nesmí chodit na striptýz?“ podivovala se jiná. Sama zpěvačka z večera sdílela několik videí ve svých Instastories, ale ke kritice se zatím nevyjádřila. Lipa, která momentálně randí s bratrem slavných sester Hadidových Anwarem, není zdaleka jedinou slavnou ženou, která nepohrdne zábavě ve strip clubu.

Kromě Lizzo je častou návštěvnicí také rapperka Cardi B, která se sama v minulosti živila jako striptérka. ■