Ozzy Osbourne prozradil detaily o své nemoci: Nebudu tu už moc dlouho, ale smrti se nebojím

Ozzy Osbourne s manželkou Sharon Profimedia.cz

„Nebudu tu už dalších 15 let nebo podobně dlouho, ale nepřipouštím si to. Přemýšlím někdy o tom, kdy se můj čas naplní? Myslím na to, ale netrápím se tím. Smrti se nebojím,“ přiznal zpěvák.

„Stane se nám to všem. Jsem z toho nadšený? Ne. Přišel jsem o zdraví. Byl jsem z toho úplně na sra*ky, ale pořád jsem tady,“ svěřil se Ozzy, který minulou neděli zavítal také na udílení cen Grammy.

Osbourne se svěřil světu se svou diagnózou, protože už nemoc nemohl déle skrývat. První příznaky se u něj projevily už loni, a od té doby si dle vlastních slov prošel peklem. Aby toho nebylo málo, prodělal v loňském roce i zápal plic.

„Minulý rok byl peklo. Podstoupil jsem operaci krku, oznámil světu, že mám Parkinsona. Byl to trochu rock and roll,“ uvedl a překvapivě se zavázal, že pokud mu to zdravotní stav dovolí, vrátí se na pódium.

„Pokud budu v pohodě, udělám pro to všechno. Pětkrát týdně chodím na terapie. Snažím se, dělám, co můžu, operace krku nebyla sranda,“ doplnil. ■