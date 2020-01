Iva Kubelková zuří: Na Facebooku se objevily její nahé fotomontáže!

Iva Kubelková čelí útokům hackerů. Foto: instagram I.Kubelkové

Fanoušci byli šokovaní a snažili se Kubelkovou ihned upozornit, protože jim bylo jasné, že se nejedná o realitu.

„Ivo, vstávej. Někdo řádí na tvém FB,“ napsal jeden z fanoušků. Další by snímky nahé modelky považoval za krásné a nevadily by mu. Většina ale krok chlípného hackera odsoudila.

„Jsou ale magoři, že se nestydí, taková pěkná holka, ale snad se dá zjistit, a to by měl udělat Facebook, kdo se jí do účtu naboural, protože to se může stát nám všem,“ poukázal jeden z přispěvatelů.

Samotná Kubelková začala ihned jednat, jakmile zjistila, co se děje. „Dobrý den všem, bohužel se mi někdo naboural na můj FB účet a zveřejnil fotokoláž, na které nejsem já, to je vám doufám jasné!!! Prosím vás o nahlášení zneužití mého profilu, právě to budu řešit,“ nechala se slyšet Kubelková, která zároveň prosila, aby fotomontáže, které mezitím smazala, nikdo nezveřejňoval.

„Zároveň prosím všechny novináře, aby nezveřejňovali na internetové on-line noviny tuto strašnou koláž, protože to je jistě cílem člověka, který ji tam dal. Zatím jsem na svém účtu, ale až se odhlásím, zřejmě už se sem nějakou dobu nedostanu. Tak prosím nahlaste to, děkuji vám moc,“ prosila fanoušky Kubelková, jež se nestala jedinou obětí hackerů.

Naposledy byla zneužita Lucie Vondráčková, jejíž fotka posloužila k reklamě na hubnoucí přípravek. Špatné zkušenosti má i Patricie Pagáčová či Alice Bendová. ■