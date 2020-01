Ladislav Frej prožívá těžké chvilky: Rakovina mu zabila manželku Věru Galatíkovou (✝69), teď s ní bojuje přítelkyně

Ladislav Frej s partnerkou Gábinou Herminapress

Ta musela loni podstoupit náročnou operaci a chemoterapie. „Na sále v Nemocnici Na Homolce jsem byla osm hodin. Operace se prý ale zdařila, teď mě čeká kontrolní vyšetření na CT,“ prozradila Blesku Gábina Mrkvicová s tím, že si prošla opravdu hrozným obdobím, které s ní prožíval i její partner Ladislav Frej.

„Bylo na něm znát, jak ho to deptá. Tak nedivím se, když si uvědomím, co všechno si musel prožít s Věrou,“ míní. Gábina se poté, co jí kvůli léčbě slezly vlasy, nechala ostříhat. A krátký sestřih už si ponechala.

Po boku Karla Sovy z Nemocnice na kraji města se objevila na premiéře swingového muzikálu Zasněžená romance, který se hraje na prknech Divadla Broadway. A nutno říct, že jí to slušelo. ■