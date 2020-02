Krásná Petra Hřebíčková v další hlavní filmové roli: Tentokrát vás rozesměje

Petra Hřebíčková se objeví v další hlavní roli, nyní ve filmu Štěstí je krásná věc. Video: BIOSCOP

Do kin se blíží další film v hlavní roli s Petrou Hřebíčkovou (40). Tentokrát jde o komedii Štěstí je krásná věc, jejíž trailer vám ještě před filmovou premiérou přinášíme. Petra spolu s Karlem Zimou se ve filmu představí jako nezaměstnaný pár, který vyhraje v loterii majlant. A to jim přinese do života hodně komplikací.