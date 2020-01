Jasmina Alagič přestala kojit. Dočkala se drsné kritiky!

Jasmina Alagič šla s kůží na trh. Foto: Super.cz/Instagram J. Alagič

Téma kojení dokáže rozvířit vody nejen v internetových diskuzích na portálech pro maminky, ale také na sociálních sítích. O tom se na vlastní kůži přesvědčila manželka rappera Rytmuse (43), Jasmina Alagič (30), která se rozpovídala o kojení. A to některé maminky pořádně namíchlo.

Jasmina na svém instagramovém profilu prozradila, že půlročního syna Sanela přestává kojit a přechází na umělou výživu. Příspěvek vznikl v rámci reklamy na kojenecké mléko, které se snaží moderátorka propagovat.

„Vám jsem se jako prvním svěřila, že už nekojím. Zkrátka jsem se ztotožnila s tím, že z tohoto mračna už nezaprší,“ píše Jasmina svým fanouškům na sociální síti.

„Souhlasím, že mateřské mléko je pro miminko to nejlepší, co může být. Na druhou stranu si myslím, že když maminky nekojí, neměly by se stresovat. Vím, že toto téma je tenkým ledem na Instagramu, ale já se bruslit nebojím,“ vtipkuje nebojácně manželka slovenského rappera.

Pochopitelně, že reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Přestože spousta žen Jasminu za její upřímnost pochválilo a souhlasilo s ní, jiné maminky až tak pozitivní nebyly.

„Každé ženy věc, jen nerozumím, že se obhajujete takovým nesmyslem, že už mlíčko prostě došlo. Pokud jste kojila pravidelně, tak si tělo samo upravuje množství mléka,“ pustila se do moderátorky jedna z fanynek. Další si zase do Alagič rýpla, že jde jen o VIP manýry.

„Jako každá celebrita, nemá čas kojit ... Ano, kojení je náročné hlavně proto, že čím starší dítě je, tak chce být více na prsu, protože potřebuje cítit matku, ale ne každá žena má v sobě vůli to zvládnout ... Mléko nedojde... V prsu je pro mimčo stále dost mléka, ale každá jsme jinak pohodlná,“ dodává ironicky žena. ■