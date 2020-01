Andrea Pomeje předvedla luxusní postavičku v prádle: Věřili byste jí, že do fitka chodí jen jednou za rok?

Andrea vypadá fantasticky. Foto: Instagram A. Pomeje

Do posilovny totiž vdova po herci a producentovi Jiřím Pomejem zavítá spíš omylem. „Tak jednou do roka mám nutkání jít do fitka,“ svěřila se Andrea, která si vyrazila zacvičit se svým přítelem Petrem Plačkem. Pro toho je na rozdíl od Pomeje fitness druhým domovem, což je na jeho svalnatém těle znát.

„Miluji ten pocit po cvičení, ale bohužel převládá ten pocit před, kdy se mi sakra nechce,“ dodala Andrea, která se na sociální síti pochlubila snímkem ve spodním prádle. Při pohledu na ploché bříško a vytvarovaný zadeček, kterým se DJka může chlubit, se ani nechce zdát, že jí pro fantastické křivky stačí dřina za mixážním pultem. ■