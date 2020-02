S tímto sympaťákem čeká druhé dítě: Hedvika z Ulice se s partnerem potkává i na place

Lenka Zahradnická a Michal Vavro čekají druhé dítě. Michaela Feuereislová

Zahradnická a Vavro působí ve stejné branži a potkávají se jak doma, tak i v práci. Michal je jedním z kameramanů Ulice. Jaký to je pro herečku pocit, když ji natáčí přítel? „Divný. Vždycky, když vidím jeho hlavu za kamerou, jsem nervózní. Dlouho jsme se setkání na place úspěšně vyhýbali, když jsem já točila, on hlídal malou, ale už jsme se v Ulici párkrát potkali a bylo to zvláštní. A i on mi to přiznal, nevíme, jak se k sobě chovat,“ svěřila Zahradnická.

K pohodě nepřispějí ani intimní scény, i když jde o běžnou část natáčení. Těch ale Lenka zrovna v Ulici moc nemá. „Je na ně zvyklý z divadla, chápe, že je to práce. Ale asi nebude příjemné je točit. Mně ale v Ulici žádné odhalené scény nehrozí,“ říká.

Zahradnická před pár dny prostřednictvím Instagramu oznámila, že je podruhé těhotná. „Jsme praštěný, zrychlený, někdy zmatený, ale už teď Tě milujeme tak, že slovy to vyjádřit nejde. Táta, máma, ségra a ta nejvěrnější psí chůva na světě,“ vzkázala nenarozenému miminku. ■