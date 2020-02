Od plínek na velký ples: Někdejší nejkrásnější žena planety se těší, že ze sebe udělá dámu

Tereza Fajksová Foto: archiv Český ples

Po delší pauze se Tereza Fajksová (30) chystá do společnosti, na Český ples. Nejkrásnější dívka planety z roku 2012 se v poslední době věnovala hlavně dceři Lilien, kterou přivedla na svět loni v březnu.

„Těším se strašně moc. Až zase uvidím krásné lidi, a ne tu čarodějnici v zrcadle. Beru to tak, že ze sebe po delší době udělám Miss Earth a užiji si nějaký lesk, glanc a vše, co patří k červenému koberci. Pak nasednu do auta a honem zpátky přebalovat plínky,“ říká Tereza, která si je ale vědoma toho, že z pražského Obecního domu nebude odcházet mezi posledními.

„Tytam jsou časy, kdy jsem protancovala na plese troje střevíce, musím z plesu odejít jako první, abych stihla ještě večer uspat dítě po prvním probuzení. A jelikož pojedu z Prahy do Brna, bude to fofr. I ta Popelka odcházela až o půlnoci. Asi neměla děti,“ smála se Fajksová, kterou na ples nedoprovodí partner Luboš, ale kamarádka. „Holt někdo musí dělat dceři společnost. Tentokrát karta padla na tatínka,“ křičí rameny blondýna.

S Terezou Fajksovou jsme se potkali na zkoušce šatů designéra Miroslava Michaela Knota. „Mireček je můj dvorní návrhář a obléká mě skoro na každý ples. Mám v něj důvěru, protože se nám líbí podobné věci. Řeknu si jen svoji představu a zbytek nechám na něm,“ uvedla Tereza Fajksová. ■