U porodu by chtěla mít partnera: Aneta Vignerová si ale není jistá, jestli to scenárista Mostu! stihne

V životě je vyznavačem zlaté střední cesty. Aneta Vignerová (32) se označuje za klasika, a to nejen například v módě, ale i v otázce porodu. „Rozhodně nejsem zastáncem například domácích porodů. Jsem pro to, aby žena porodila normálně v porodnici. Pokud se bude všechno vyvíjet tak, jak má, tak bych chtěla rodit přirozenou cestou, a když ne, tak se to řízne,“ připustila možnost císařského řezu.