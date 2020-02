Sestra fotbalového reprezentanta Patrika Schicka chce mít manžela u porodu. Vymínila si ale jednu podmínku

Schicková už se nemůže dočkat porodu. Super.cz

Svého prvního potomka přivede na svět za pár dní, Kristýna Schicková by ale stále mohla tajit, že je vůbec těhotná. Modelce se pouze vyklenul pupík, postava se jí nijak nezměnila a přibrala pouhých šest kilo, které má prý jen v oblasti břicha.

„V porovnání s jinými těhotnými ženskými mám bříško malé. Když to chci ukázat, tak si vezmu něco upnutého. Když nechci, tak to nikdo nepozná,“ říká modelka na akci s dětským zbožím.

Modelka a blogerka do poslední chvíle pracovala. „Neměla jsem žádné nevolnosti, neměla jsem extra chutě. Přibrala jsem doposud jen šest kilo. Pracovala jsem do teď a ještě čekám na jedno těhotenské focení, aby tam bylo něco vidět.“

Sestra fotbalového reprezentanta Patrika Schicka by ráda porodila tradičním způsobem. „Nebráním se zároveň tomu, pokud bude potřeba zasáhnout císařským řezem. Nechám to na přírodě a lékařích,“ říká modelka, která by chtěla mít manžela, designéra Lukáše Třešňáka, u porodu. „Bude za plentou, aby neviděl nic dole,“ smála se Schicková. ■