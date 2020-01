Kapela Mandrage Foto: Ondřej Pýcha/Universal Music

Když před Vánoci kapela Mandrage oznámila, že po nadcházejícím turné kvůli indispozici zpěváka Víta Starého, který prochází „těžkým životním obdobím“ , dočasně pozastaví činnost, pro fanoušky to byl šok. Všichni ale věřili, že to dobře dopadne. Bohužel skupina neměla jinou možnost, než s výjimkou pražského koncertu zrušit i celé plánované turné Dlouhej únor. I ten bude bez Starého.

„Všichni jsme do poslední chvíle věřili tomu, že to zvládneme a že to bude fajn. Že odejdeme ze scény s čistým štítem a třeba se zas jednou, celí šťastní, vrátíme. Naše plány ovšem náhle vzaly zasvé. Navzdory tomu, že jsme se všichni snažili, aby se Víťa dal do kupy, navzdory tomu, že jsme minulý týden začali všichni zase zkoušet, navzdory Víťovu zdánlivě znovu nabytému elánu, navzdory všem dohodám. Víťa s námi před dvěma dny opět prakticky přerušil komunikaci, v jedné z mála SMS zpráv, které nám poslal, stálo, že chce turné zrušit. A tak se nedá nic dělat,“ uvedla kapela v prohlášení na Facebooku.

Mandrage - Vidím to růžově

Universal Music

Pražský koncert ve Foru Karlín tak bere jako rozloučení s fanoušky. „Zahrajeme si spolu naposled, i když ne v sestavě, v kterou jsme do poslední chvíle doufali,“ naznačují, že možná půjde o úplně poslední koncert.

Fanouškům, ale také pořadatelům a partnerům se kapela omluvila za způsobené potíže. Vstupné bude možné vrátit.

„A děkujeme i Víťovi za všechno, nebejt Tebe, tahle kapela by ani nevznikla a nikdo z nás by dneska nebyl takovej, jakej je. Třeba to vážně ještě může bejt dobrý. Myslíme na Tebe,“ dodali podepsaní Matyáš, Pepa, Coopi a Franta. ■