Byla to bolest, jakou jsem nikdy předtím nezažila: Hilaria Baldwin otevřeně promluvila o druhém potratu

Hilaria Baldwin Profimedia.cz

Druhý potrat pro ni byl zdrcující, jak uvedla. Šla tehdy na kontrolu k lékaři a čekala, že na ultrazvuku bude vidět zdravý plod, holčička ale nejevila známky života.

„I když jsem už předtím potratila, nikdy jsem si neuvědomila, jak hrozné to může být potratit v 16. týdnu. Musela jsem jít domů a spát s mrtvým miminkem ve svém těle,“ řekla Hilaria v rozhovoru pro magazín Glamour. „Cítila jsem se hrozně, byla jsem zničená. Stále jsem se probouzela a říkala si, že to celé musí být špatný sen,“ svěřila s tím, že prý brečela tak moc, že od pláče oteklé oči ani nešly otevřít. „Nevěděla jsem, že tělo dokáže vyprodukovat tolik slz. Byla to bolest, jakou jsem nikdy předtím nezažila, málem mě udusila,“ dodala.

Informaci o obou potratech Baldwin sdílela na Instagramu. Podle jejích slov jí to pomáhalo se s nastalou situací vypořádat. „Možná je to velmi veřejné, způsob, který jsem si vybrala, a existuje privátnější cesta. Ale obě jsou správné. Ať už se s tím vypořádáváte jakkoli, dělejte to beze studu a nezapomeňte, že v tom nejste sami,“ vyzvala.

A sdílela i neblahé zkušenosti, s nimiž se v citlivém období musela popasovat. „Začala jsem dostávat negativní komentáře, například že toužím po pozornosti; že jsem už stará; nebo nechutná. Ztrátou dítěte se dostanete na úplné dno. A to je opravdu příšerné. Ale také to otevře oči. Protože chápete a prožili jste skutečnou bolest. Trollové se pak zdají ještě menší, než už jsou,“ doplnila Hilaria.

S manželem mají čtyři děti: šestiletou Carmen, čtyřletého Rafaela, tříletého Leonarda a dvacetiměsíčního Romea. ■