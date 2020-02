Čím je Womanizer tak zvláštní?

Je to stimulátor klitorisu vybavený patentovanou technologií Pleasure Air. Technologie Pleasure Air se zaměřuje na klitoris jako na centrum ženské rozkoše a zajišťuje jeho stimulaci pomocí pulzujících tlakových vln. Womanizer zcela obklopí klitoris, zlehka jej nasaje a pak bezdotykově stimuluje. Intenzitu tlakových vln pohodlně nastavíte pomocí tlačítek od extra jemných až po ultra silné, přesně podle vašich potřeb. Womanizer je unikátní a nedá se srovnat s žádnou jinou erotickou hračkou. Na rozdíl od jiných pomůcek přináší orgasmus bez námahy a rychle. Womanizer stačí přiložit na klitoris a ostatní se děje samo. Že se vám to zdá moc jednoduché? Ale ono to tak zkrátka je. Orgasmus přijde ve velmi krátké době a je mimořádně intenzivní a slastný. Výjimkou není ani několikanásobný orgasmus. A co říkají na Womanizer ženy? Otevřené recenze o použití Womanizeru naleznete po stisknutíí tlačítka více informací.