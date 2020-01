Saša Rašilov jako zmlácený domácí násilník: Mrkněte, jak ho zřídili v rámci natáčení filmu!

Saša Rašilov Foto: Můj příběh

Ležící na zemi, celý od krve, kroutící se v bolestech! Tak dopadl herec Saša Rašilov (47). Kdo mu to udělal, proč ho zbili téměř do bezvědomí? Dva pořádní bouchači, kteří si s ním jen vyřídili účty za to, co otřesného udělal své manželce! Nejde naštěstí o realitu, ale o zatím příliš nezveřejněné fotky z natáčení nového českého dramatu Můj příběh právě v hlavní roli s Rašilovem a Vlastinou Svátkovou (37).

Film byl natočen podle skutečné události. Co je ale šokující, není ani tak téma krutého domácího násilí, které je bohužel všude kolem nás, jako fakt, že tak odporný čin, který postava dirigenta Jana Horského manželce, baletce Elizabeth provedla, nebyl nikdy potrestán.

„Ani ve filmu, ani ve skutečnosti. Snímek je podle skutečné události a ani násilník, který byl předlohou postavy, nešel do vězení. Dostal pouze podmínku a musel zaplatit nějaké bolestné. A to přesto, že jeho partnerka, jak je to ostatně i v našem filmu, velmi trpěla, byla v kómatu a balancovala mezi životem a smrtí,“ popsal detaily režisér a autor scénáře Libor Adam.

Ukázka z filmu Můj příběh (2020)

A co že to psychopatický, žárlivý a majetnický dirigent Jan Horský vlastně své milované manželce, křehké baletce, provedl? „Když smažila řízky na rozpáleném oleji, vzal pánev a chrstnul jí to do tváře. Utrpěla obrovské popáleniny, se kterými se měsíce léčila. A právě ten šok z bolesti přivedl tuto ženu až na ARO v nemocnici, kde bojovala o život,“ podotkl Libor Adam, pro něhož pozice filmového režiséra byla debutem.

Zajímavostí také je, jak scéna s rozpáleným olejem stékajícím po tváři Vlastiny Svátkové vznikala. „Šlo o obyčejnou kolu s nějakým práškem. Právě to udělalo ten olejový efekt. Spálenina olejem je daleko horší než vodou. Zatímco ta má stále sto stupňů Celsia, olej může mít i dvakrát takovou teplotu. Proto následky bývají strašné,“ dodal Libor Adam.

Snímek ukazuje i to, co následuje po této hrůzné události. A sice, že dirigent sice nebyl potrestán, ale krátce poté je krutě zbit, právě za to, co manželce udělal…

Cílem snímku Můj příběh, který vstoupil začátkem ledna do kin, je upozornit na případy domácího násilí a ukazuje opravdu nebezpečnou formu jak psychického, tak nakonec brutálního fyzického zacházení. ■