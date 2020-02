8 slavných, kteří se nemohou dívat na milostné scény svých partnerů

Tito slavní nesnesou pohled na milostné scény svých protějšků. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Mila Kunis a Ashton Kutcher

Hollywoodský „power couple“ se zná od hereččiných 14 let, ale ani po takové době si Mila Kunis (36) nezvykla, že její manžel líbá ve filmech jiné. A že jich bylo. Na druhou stranu ani pro Ashtona Kutchera (41) nejsou milostné scény jeho ženy zrovna procházka růžovou zahradou. V talk show Conana O'Briena Kunis svěřila, že takové scény její manžel zkrátka přeskakuje.

Kit Harington a Rose Leslie

Díky seriálu Hra o trůny našel Kit Harington alias Jon Snow svou budoucí manželku. Rose Leslie nejen ztvárnila jeho seriálovou lásku Ygritte, ale stala se jeho ženou i v reálu. Líbací scény s Leslie si tedy Harington zjevně užíval. O něco méně si už ale užíval milostné scény s Emiliou Clarke, které následovaly v posledních sériích. Ty mu přišly divné především proto, že jsou s Emiliou dobří přátelé. A ačkoliv Rose nijak nevadilo vidět Kita líbat kolegyni, Harington nesnese milostné scény Leslie. Během projekce jejího filmu Svatební cesta dokonce musel zavřít oči.

Amanda Seyfried a Thomas Sadoski

Amanda Seyfried (34) se při natáčení pokračování trháku Mamma Mia! Here We Go Again musela znovu líbat s kolegou Dominicem Cooperem, který je v reálu jejím bývalým partnerem. A nejvíc to samozřejmě vadilo Thomasovi Sadoskimu, za kterého v době natáčení byla už rok provdaná. Amandu manželova reakce dojala a přišla jí sladká.

Ryan Gosling a Eva Mendes

Pokud by vaším životním partnerem byl Ryan Gosling (39) nebo Eva Mendes (45), pravděpodobně byste také nechtěli, aby je líbal někdo jiný. Navzdory úspěchu oscarového snímku La La Land Evu prý nijak nenadchla vzájemná chemie mezi otcem jejích dětí a jeho filmovou partnerkou Emmou Stone. Dokonce se prý občas nečekaně objevila na natáčení, aby Ryana zkontrolovala.

Blake Lively a Ryan Reynolds

Nedávno přivítali na svět třetí dcerku a patří k nejkrásnějším párům Hollywoodu. A zatímco Ryan Reynolds (43) milostné scény manželky nijak zvlášť neřeší, Blake Lively (32) si neužívá, když její manžel na plátně líbá jinou. Nechala se dokonce slyšet, že je to pro ni jedna z nejtěžších věcí, na které se musela dívat. Scény z Deadpoola pro ni prý byly hotovými muky.

Amelia Warner a Jamie Dornan

Pokud si myslíte, že je náročné vidět partnera, jak na plátně líbá jinou, představte si, že jste manželkou hlavního hrdiny z Padesáti odstínů. Manželka Jamieho Dornana (37) Amelia Warner přiznala, že pro ni bylo strašné pozorovat manžela, jak ji v podstatě „beztrestně podvádí“ s filmovou partnerkou Dakotou Johnson. Těmto scénám se prý raději vyhýbá.

Keith Urban a Nicole Kidman

Keith Urban to s Nicole Kidman (52) opravdu vyhrál a je jen těžko uvěřitelné, že i po 14 letech manželství stále žárlí, když vidí Nicole v milostných scénách. Problém měl konkrétně se scénami s Alexanderem Skarsgårdem v seriálu Sedmilhářky. Ty na něj prý byly trochu moc.

Jennifer Lopez a Alex Rodriguez

Alex Rodriguez nemůže vystát milostné scény své snoubenky Jennifer Lopez (50). Štvou ho tak moc, že o nich zpěvačka doma raději ani nemluví. Ta se nechala slyšet, že je A-Rod velmi staromódní a nikdo zkrátka nemůže líbat jeho holku. ■