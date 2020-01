Plavání v ledové vodě i seniorský sex: I to umí před kamerou předvést držitelka (67) dvou Českých lvů

Zuzana Kronerová Profimedia.cz

Když 17. dubna 1952 přišla na svět Zuzana Kronerová (67), sudičky měly jasno: z tohoto děvčátka bude jednou herečka. Aby také ne - vždyť se narodila do proslulé herecké rodiny. Jejím otcem byl fenomenální Jozef Kroner (✝73), který ztvárnil hlavní roli v oscarovém filmu Obchod na korze (1965), a matkou divadelní herečka Terézia Hurbanová-Kronerová (✝74).

Zajímavé ale je, že sama Zuzana Kronerová chtěla původně studovat jazyky, konkrétně angličtinu a latinu, nebo dramaturgii. Nakonec se ale tak trochu z hecu přihlásila na hereckou fakultu Vysoké školy múzických umění a úspěšně ji absolvovala. Geny se holt nezapřou…

O tom, že dcera jde na herectví, slavní rodiče nevěděli. Oznámila jim to, až když měla zkoušky za sebou. Oba prý byli v šoku. „Vyzvali mě, abych jim tedy předvedla něco ze svého umění,“ svěřila se Kronerová v jednom rozhovoru. „Nadechla jsem se, ale potom už jen rozesmála, rozplakala a utekla…“

Držitelka dvou Českých lvů

„Herecké touhy a sny jsem si zakázala už v mládí, abych pak nebyla zklamaná. Jako každý herec a herečka ale toužím po komplikovaných a těžkých, nejlépe tragikomických postavách,“ řekla při jiné příležitosti herečka, která dnes na Slovensku patří k velkým divadelním hvězdám.

Zuzana Kronerová o natáčení filmu Bába z ledu

Super.cz

Naštěstí zajíždí pravidelně hostovat i na české scény, a hlavně často hraje v českých filmech. Parádní výkon předvedla například jako komisní likvidátorka z pojišťovny v komedii Pupendo (2003).

Navíc se může pochlubit dvěma Českými lvy – první sošku dostala za vedlejší herecký výkon ve filmu Divoké včely (2001) a druhou za hlavní ženskou roli ve snímku Bába z ledu (2017).

Jak vlézt do studené vody

V Bábě z ledu hraje Kronerová šedesátiletou Hanu, která se nechává manipulovat dospělými syny a jejich rodinami. Setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) jí ale změní život od základů.

Scénář herečce předepisoval nejen milostné scény s Pavlem Novým, ale také to, aby se dokázala ponořit do studené vody. Jenže jí se do toho vůbec nechtělo. Přiznala, že vždycky milovala teploučko, a když jela k moři, voda musela mít minimálně 25 stupňů. A teď se měla koupat v ledové Vltavě…

Nakonec se šla poradit s lékaři, zda je pro ni otužování v jejím věku vhodné. Když kývli na souhlas, začala se postupně seznamovat se studenou vodou. Sáhla si doslova na dno svých sil, ale odpor k zimě překonala.

„Jde o to, že člověk v sobě musí odstranit blok a vlézt do vody naráz,“ řekla Kronerová v jednom rozhovoru. Kuriózní je, že herečka dnes na studenou vodu nedá dopustit a ve volné přírodě se koupe celoročně. K otužování přiměla i svého manžela Milana, jen děti Adam a Tereza se prý zatím „zlomit“ nenechaly.

V manželství musí být humor

S manželem, který je profesí matematik, se seznámila na silvestra 1981 ve Slovenském Rudohoří, a o dva roky později přišla svatba. V manželství jim to klape.

Podle Kronerové je v něm třeba zdravý „průvan“, nikoli dusná atmosféra plná podezírání. „Ve vztahu vyznávám svobodu a toleranci,“ popsala společné soužití herečka.

„Samozřejmě partneři se spolu musí sladit a přizpůsobit jeden druhému, ale dobrovolně. Zákazy a příkazy jsou k ničemu. Moc důležitý je i smysl pro humor.“ ■